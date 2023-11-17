Глава ребцентра под Новосибирском написал заявление на автора жалобы об издевательствах

Руководитель рехаба в Новосибирской области прокомментировал доследственную проверку Следкома, которую поручил прости глава ведомства Бастрыкин.

Руководитель реабилитационного центра «Горизонт надежды» Дмитрий заявил, что 16 ноября к ним в рехаб в Искитимском районе приезжали сотрудники Следственного комитета после заявлений некоторых пациентов о систематических побоях и принудительном содержании в центре.

«Вчера сотрудники Следственного комитета приезжали. Нарушений не выявили. Все ребята (пациенты, прим.ред.) находятся добровольно. Что нужно — мы всё предоставили в органы», — заявил Дмитрий корреспонденту Сиб.фм.

Кроме этого, собеседник отметил, что на женщину, которая сообщила о избиениях в центре, они написали заявление в полицию.

Дмитрий опубликовал во «ВКонтакте» видео, на котором бывшая пациентка угрожает кому-то из сотрудников прострелить коленки. Также, Дмитрий опубликовал разговор, где, как он утверждает, Екатерина предлагает неизвестному писать дальше заявления на рехаб, чтобы «поиметь» с них деньги.

После резонанса в СМИ, во «Вконтакте» под новостями массово стали писать люди, которые представлялись бывшими пациентами этого рехаба или родственниками пациентов. По их словам, на реабилитационный центр наклеветали ради выгоды. Они заявили, что в «Горизонт надежды» никого физически не наказывают. Они утверждают, что благодарны центру за реабилитацию и за то, что им помогли побороть зависимость.

Екатерину же обвинили в мошенничестве, якобы она уже не первый раз вымогает деньги, а также подделывается всяческие экспертизы.



Как ранее писал Сиб.фм, глава СК потребовал доклад о проверке реабилитационного центра под Новосибирском.