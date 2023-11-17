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общество

Группа «ВИС» показала видео готовности четвёртого моста в Новосибирске

Фото: скриншот из видео

На YouTube-канале группы «ВИС» появилось новое видео, посвященное четвёртому мосту в Новосибирске.

В ролике показали характеристики сооружения. Высота пилона составляет 114 метров, а общее число вант – 70. На мосту установлены стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами.

Весь вантовый участок моста длится 380 метров. Самая длинная ванта доходит до 235 метров. Ширина нового моста составляет 32 метра. Строение включает в себя семь этакад, 25 съездов и общую протяженность дорожного полотна в девять километров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, за сколько китайцы смогли бы построить четвертый мост в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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