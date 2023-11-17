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общество спорт

ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» со счётом 2:3

Фото: социальные сети

Новосибирский хоккейный клуб проиграл Новокузнецку.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», поражением закончилась встреча «Сибири» и «Металлурга». Новосибирская команда принимала на своём льду гостей и проиграла со счётом 2:3.

Несмотря на поражение, новосибирская команда всё же получила в свою копилку очередной балл.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что хоккейная команда «Сибирь» обыграла Нижегородский клуб «Торпедо» со счётом 4:1. В активе сибиряков 31 балл и восьмое место в таблице Восточной конференции.

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Валерия Митрохина
Журналист

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