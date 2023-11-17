Из новосибирского СИЗО выпустили экс-борца с коррупцией Умерова

Ему изменили меру пресечения.

Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске из изолятора временного содержания освободили бывшего начальника ОЭБиПК Управления МВД России Александра Умерова.

В прошлом году его задержали по подозрению в получении взятки. Умерова обвиняли в покровительстве нелегального игорного бизнеса. Отмечается, что он ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Во время расследования его заключили под стражу. Однако суд изменил эту меру и Умерова освободили.

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