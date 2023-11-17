В Томской области вслед за супругой арестовали ее мужа - издевались над маленькой падчерицей

В Томской области взяли под стражу 45-летнего жителя села Могочино. Это супруг ранее арестованной женщины.

Обоих обвиняют в истязании их опекуна. Пострадавшая шестилетняя приемная дочь в тяжелом состоянии. Из-за этого женщину ранее арестовали.

Под опекой этой пары находились несколько детей. Одна из бывших воспитанниц, покинувшая приемную семью после совершеннолетия, рассказала страшные детали из их семьи. Девушка хочет, чтобы оба приемных родителя понесли наказание.

По ее словам, приемная мать систематически издевалась над шестилетней девочкой. Женщина выворачивала ей руки, гнула спину, избивала кулаком по груди и животу. Также мать использовала ложку для пыток во рту, раздирая губы, рот и горло.

По большей части она издевалась над младшими детьми. Женщина оправдывала свои действия изгнанием злых духов. Она утверждала, что дети притворяются, и она «через боль притворство выводит».

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухлетнюю девочку из Красноярска дергала за волосы воспитатель.