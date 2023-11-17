Косметологи рассказали о быстрых и эффективных бьюти-процедурах перед Новым годом

Эксперты рекомендуют за две недели до праздника сделать легкий курс пилинга.

Эксперты в области косметологи рассказали в беседе с «Секретом фирмы» о быстрых и эффективных бьюти-процедурах, которые можно сделать за пару недель до Нового года.

Так, по словам косметолога, дерматолога, главного врача клиники Update Clinic Елены Умновой, к быстрым по эффекту процедурам относятся , фотоомоложение, SMAS-лифтинг, контурная пластика, чистка и омоложение кожи лица, антицеллюлитное обертывание, озонотерапия и эндосфера-терапия. Однако здесь важно учитывать сроки и частоту проведения процедур, отметила она.

В свою очередь врач-дерматокосметолог, пластический хирург, основательница TopClinic Ляйсан Юсупова посоветовала сделать легкий курс пилингов. По ее словам, в одну процедуру можно еще добавить и спа-уход за руками и декольте.

А косметолог Ирина Соболёва порекомендовала обратить внимание на различные уходовые процедуры для лица с использованием высококонцентрированной профессиональной косметики.

Напомним, косметолог Ладыгина посоветовала регулярно увлажнять кожу зимой.