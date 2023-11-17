«Мама, меня выгнали из автобуса!»: в Новосибирске водитель наорал на 10-летнюю девочку

В Новосибирске следователи СКР проверяют ситуацию с 10-летней девочкой, которую водитель выгнал из автобуса. Перед мамой ребёнка и четвероклассницей перевозчик так и не извинился, поэтому семья придала эту ситуацию огласке.

Инцидент произошёл в среду, 8 ноября: 10-летняя Варвара в шестом часу вечера возвращалась с уроков. У четвероклассницы – не такой большой опыт поездок на общественном транспорте.

«Она села в автобус №225К на остановке «Светлая роща», который идёт с площади Калинина и до Военной части. Дочь передала водителю 50 рублей и проговорила, что едет до Ключевого, получила сдачу 50 рублей, — рассказала Сиб.фм мама девочки Ирина Злобина.

– Перед своей остановкой она приготовилась к выходу. Она встала, видно, что волнуется: она у нас первый год ездит на транспорте. Водитель тронулся, проехал чуть-чуть и остановился, начал на неё орать».

Громкий разговор водителя запечатлён на кадрах с камеры видеонаблюдения. Водитель в повышенном тоне начал высказывать девочке: «а кто будет платить?» Девочка робко ответила, что уже заплатила, но от напора взрослого мужчины она растерялась. Варвара перепутала остановку, на которой села, тогда водитель начал кричать, что она не доплатила 8 рублей.

«Он открыл двери, сказал: «выходи». Варвара вышла, не доехав до своей остановки. Пошла пешком, пришла, плачет и говорит: «меня из автобуса высадили». Я так поняла она, пока шла, не столько замёрзла, сколько перенервничала,

- говорит мать. – Я начала звонить, узнавать, кто перевозчик. Позвонила диспетчеру, она ответила, что будут смотреть по камерам».

Ирина Злобина после этого ждала, что из ИП Бондаренко, которое обслуживает маршрут, позвонят и извинятся. Однако этого не случилось и даже через неделю.

«Только диспетчер через сутки позвонила, сказала, что выслала мне видео. М начала говорить: «девочка же сама вышла», — продолжает Ирина. – Так как перевозчик на связь так и не вышел, решила эту ситуацию осветить, потому что впереди холода, и мало ли что водителю вздумается в следующий раз. А если на трассе высадят?»

Мать девочки разочаровалась из-за отсутствия извинений от перевозчика. Ирина Злобина говорит, что, если бы руководители ПТП перезвонили, то она не стала бы и этот случай предавать огласке.

«Видите, в чём дело, в дневное время я за неё не переживаю, но в вечернее время уже темно. Плюс ребёнок перенервничал: водитель на неё конкретно наорал. Она к такому обращению дома не привыкла,

- рассказывает Ирина Злобина. – После этой ситуации она сказала: «а можно, я не буду на этом маршруте ездить, буду на 105». А 105 останавливается у Солнечного, к нам в посёлок не заходит, и дальше уходит по трассе куда-то в Рыбачий. Идти ещё дальше».

Ирина Злобина внушила дочери, что сдаваться не надо, но сама написала о ситуации в соцсетях и СМИ. После этого последовала реакция Следственного комитета.

«Меня пригласили следователи в отдел на Красном проспекте для беседы»,

- добавила Ирина Злобина.

Напомним, подобные ситуации, когда детей высаживают из автобусов на особом контроле и у главы СКР Александра Бастрыкина. Особенно высаживать детей запрещают в зимний период, когда стоят морозы. Впрочем, часто бывают скандалы и из-за вида оплаты: например, в феврале этого года 15-летнего подростка высадили из автобуса из-за того, что у него не было наличных средств.