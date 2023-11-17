Мэр Бердска Роман Бурдин заявил, что от его лица с фейкового аккаунта начали писать мошенники

Мэр Бердска Роман Бурдин сообщил о том, что мошенники злоупотребляют его именем через фейковый Телеграм-канал.

На своей странице во «ВКонтакте» мэр предупредил о том, что аферисты ведут переписку от его лица с гражданами, чтобы получить личные данные.

«Прошу каждого, кто получил подобные сообщения передать информацию представителям администрации города Бердска и быть максимально бдительными к аналогичным действиям со стороны мошенников и не реагировать на них», — написал Бурдин.

Мэр также показал несколько скриншотов фейковых аккаунтов.

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