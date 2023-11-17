Мэрия Новосибирска прокомментировала повышение стоимости проезда в маршрутках

В середине ноября в Новосибирске произошло резкое повышение тарифов на проезд в нескольких маршрутках. Особенно заметным стало увеличение стоимости проезда в маршрутке №30а, где билет подорожал сразу на 10 рублей. Это вызвало недовольство среди местных жителей. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Выяснилось, что повышение тарифов в маршрутке не было предварительно согласовано с мэрией. Однако такое действие перевозчика не противоречит нормам закона.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска пояснил, что в частных маршрутных такси перевозчик не обязан согласовывать размер и частоту повышения стоимости проезда, так как эти тарифы относятся к нерегулируемым.

В соответствии с федеральным законом, перевозчик самостоятельно устанавливает тариф на указанные перевозки без необходимости согласования с государственными органами. Сроки пересмотра тарифов, размеры повышения и ограничения не регламентируются действующим законодательством.

Сами маршрутчики сказали, что справедливой ценой проезда было бы повышение тарифа до 120 рублей.

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