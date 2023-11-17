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общество

Минюст потребовал признать движение ЛГБТ экстремистской организацией в России

Фото: Pexels.com

В ходе проверки были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни.

Министерство юстиции России подало иск в Верховный суд о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией.

Истец стремится к запрету деятельности данного движения на территории России. Представители Минюста отметили, что в результате проведенной проверки были выявлены признаки экстремизма, а также призывы к социальной и религиозной розни.

Слушания по иску назначили на 30 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске снесут здание, где находились рестораны Park Cafe и «Перчини».

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Игорь Кириченко
Журналист

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