В Новосибирске снесут здание, где находились рестораны Park Cafe и «Перчини»

К работам уже приступили

Как сообщается в телеграм-канале «Киоск. Рестораны Новосибирска», в Новосибирске приступили к сносу здания, где располагались Park Cafe и «Перчини», при этом контролировать работу будут судебные приставы.

По словам очевидцев, рабочие уже приступили к разбору крыши и выносу оборудования. Мебель начали вывозить еще 9 ноября.

Мэр города Анатолий Локоть уточнил, что собственник здания ООО «Антрацит» будет сам заниматься его демонтажем, но пока что разбирательства между мэрией и владельцем продолжаются. Он требует от муниципалитета 250 миллионов рублей, а также попросил принять суд обеспечительные меры в отношении ответчика, в чем было отказано.

Напомним, что в Новосибирске в 2024 году снесут аварийный дом на Вяземской.