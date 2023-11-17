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общество

Многодетных мам из Новосибирской области наградили знаками отличия

Фото: freepik

В Новосибирской области 11 многодетных мам наградили знаками отличия «За материнскую доблесть».

На сайте правительства региона появилась информация о том, что 17 ноября замгубернатора Сергей Нелюбов поздравил многодетных мам от имени главы и наградил сибирячек знаком отличия «За материнскую доблесть».

Также, награжденным выплатили единовременное денежное награждение в размере 50 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске наградили 6 победителей чемпионата «Абилимпикс». 10 ноября замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поздравил победителей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Валерия Митрохина
Журналист

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