В Новосибирске наградили 6 победителей чемпионата "Абилимпикс"

В правительстве Новосибирской области отметили победителей чемпионата "Абилимпикс".

10 ноября замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поздравил победителей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

От нашего региона в соревнованиях приняли участие 6 человек из разных районов. Например, школьники из Татарска.

В этот раз наград удостоились все шесть участников чемпионата. Им вручили золотую, серебряную и четыре бронзовых медали. Среди победителей – один школьник, двое студентов и три специалиста.

В 2023 году участники соревнований боролись за победу в 35 компетенциях. Новосибирцы участвовали в таких номинациях, как «Гончарное дело», «Резьба по дереву», «Медицинский и социальный уход».

Также напомним, что вчера, 10 ноября, 67 жителей Новосибирской области получили региональные и государственные награды.