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общество

На Новосибирск вновь обрушится двухдневная магнитная буря

Фото: freepik

К Новосибирску приближается сильнейшая магнитная буря.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 19 ноября возможно возбуждение магнитосферы Земли.

В среду, 22 ноября, в Новосибирске ожидается слабая магнитная буря, на следующий день её активность спадёт полностью. Но уже 24 ноября начнется буря, которая продержится два дня.

Напомним, что людям, чувствительным к геомагнитной активности, рекомендуется в эти дни избегать употребления алкоголя, сократить потребление жирной и соленой пищи, а также избегать стрессовых ситуаций и перегрузок. Важно пить больше воды, употреблять фрукты и обеспечить себе достаточный сон.

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Валерия Митрохина
Журналист

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