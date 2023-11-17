Расследование посадки самолета в поле под Новосибирском продолжится

Расследование экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском продолжится

По данным издательства «Известия», в расследовании аварийной посадки Airbus, который приземлился в Новосибирском поле в сентябре, допустили нарушения, поэтому оно было возобновлено. Об этом сообщил в своём письме глава Росавиации Дмитрий Ядров в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова.

Росавиация нашла не менее 15 ошибок в расчетах: некоторые факты не были подтверждены переговорами экипажа, также ошибочное утверждение, что решение командира сесть в Новосибирске, а не в Омске, было обоснованным, хотя состояние самолета, погода и условия в омском аэропорту позволяли приземлиться там.

В результате глава ведомства Дмитрий Ядров потребовал от Вячеслава Федорова ликвидировать допущенные нарушения, доделать ответ, включив в комиссию новых членов.

Напомним, что Росавиация отменила предыдущий отчет об авиационном инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который произвел вынужденную посадку в поле под Новосибирском из-за нехватки топлива.