С концепцией празднования Нового года определились в Новосибирске

В Новосибирской области определились с концепцией празднования Нового года.

Во время онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил концепцию празднования Нового года. Он отметил, что в 2022 году Новосибирск был новогодней столицей России и в этом году город не намерен понижать планку мероприятий.

«Мы также решили продолжить традицию съезда Дедов Морозов, а затем – их шествие по Красному проспекту. Будем проводить праздничные мероприятия в кинотеатре Маяковского для детей, и отдельно проведём праздничные мероприятия для детей и семей участников СВО», — отметил градоначальник.

По его словам, власти планируют новое световое оформление, которое появится на левом берегу – светодиодные консоли на площади Лыщинского и проспекте Карла Маркса.

Уже с 31 декабря всех жителей города ждёт программа «Новогодняя ночь» в Театральном сквере, а со 2 по 8 января будет работать экскурсионный маршрут по новогоднему Новосибирску.

Напомним, что новогодние каникулы у работающих на пятидневке продлятся целых 10 дней.