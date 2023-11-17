Уроженец Белоруссии Дорохов стал командиром полка ДПС в Новосибирске

Приказ о назначении подписали 14 ноября.

В Новосибирске назначили нового командира полка ДПС ГИБДД, подполковника полиции Александра Дорохова. Ему 48 лет. Родом из Республики Беларусь.

Мужчина окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1998 году. В 2006 году начал службу инспектором ДПС.

С 2016 года Александр Дорохов занимал должность заместителя командира полка. У нового командира есть ведомственные и государственные награды.

Приказ о его назначении подписали 14 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске поймали находящегося в федеральном розыске 32-летнего наркодилера.