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общество

Уроженец Белоруссии Дорохов стал командиром полка ДПС в Новосибирске

Фото: ГИБДД НСО

Приказ о назначении подписали 14 ноября.

В Новосибирске назначили нового командира полка ДПС ГИБДД, подполковника полиции Александра Дорохова. Ему 48 лет. Родом из Республики Беларусь.

Мужчина окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1998 году. В 2006 году начал службу инспектором ДПС.

С 2016 года Александр Дорохов занимал должность заместителя командира полка. У нового командира есть ведомственные и государственные награды.

Приказ о его назначении подписали 14 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске поймали находящегося в федеральном розыске 32-летнего наркодилера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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