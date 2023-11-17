В Бердске с алиментщика взыскали более 1 миллиона рублей

В Новосибирской области более 1 миллиона рублей взыскали с алиментщика.

По данным ГУФССП России по Новосибирской области, 32-летний мужчина, проживающий в городе Бердск, по решению суда с 2019 года обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Но свои обязательства мужчина не исполнял, а позже и впрямь прекратил появляться по месту регистрации и был объявлен в исполнительный розыск.

Судебному приставу-исполнителю поступила информация о перечислении на счёт должника крупной суммы денег, после чего пристав обратила взыскание на денежные средства для полного погашения задолженности.

Несмотря на это, мужчина по-прежнему не объявился и судебные приставы продолжают его розыск.

Напомним, что более 7 миллионов взыскали с владелицы взлетевшего батута в Барнауле.