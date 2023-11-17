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общество

В Новосибирске бетонными блоками перекрыли улицу Ленина

Фото: МК в Новосибирске

Движение транспорта на участке от площади Ленина до Советской улицы ограничили с 17 ноября.

На улице Ленина в центре Новосибирска начались работы по установке бетонных блоков. Об этом рассказывают очевидцы.

Ограничение движения транспорта на участке от площади Ленина до Советской улицы действует с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года.

Рабочие приступили к монтажу конструкций в рамках подготовки улицы к Новому Году.

Сейчас устанавливают мачты для крепления гирлянд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Минюст потребовал признать движение ЛГБТ экстремистской организацией в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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