В Новосибирске бетонными блоками перекрыли улицу Ленина

Движение транспорта на участке от площади Ленина до Советской улицы ограничили с 17 ноября.
На улице Ленина в центре Новосибирска начались работы по установке бетонных блоков. Об этом рассказывают очевидцы.
Ограничение движения транспорта на участке от площади Ленина до Советской улицы действует с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года.
Рабочие приступили к монтажу конструкций в рамках подготовки улицы к Новому Году.
Сейчас устанавливают мачты для крепления гирлянд.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Минюст потребовал признать движение ЛГБТ экстремистской организацией в России.