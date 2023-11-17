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общество

В Новосибирске глава Совета отцов поддержал закон о запрете в школах смартфонов

Фото: Pexels.com

В Новосибирске обсуждают инициативу по ограничению использования мобильных телефонов во время уроков. Идею предложил глава Совета отцов в Новосибирске Сергей Майоров. Об этом сообщает VN.ru.

«Это была моя инициатива по поводу запрета телефонов. Конечно, имеется ввиду не тотальный запрет, а ограничение. Мы предложили ограничить использование гаджетов во время уроков, и директор школы №115 поддержала нашу инициативу», — рассказал Майоров.

По итогу, разработали положение, которое утвердили на общем родительском собрании. Сначала успеваемость учащихся снизилась. Однако затем повысилась. Дети стали активнее мыслить, двигаться и общаться друг с другом вне уроков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обеспечили рост поступлений в бюджет региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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