В Новосибирской области обеспечили рост поступлений в бюджет региона

На заседании расширенной коллегии УФНС по Новосибирской области рассказали, что регион достиг позитивной динамики поступлений в бюджет.

Глава УФНС по региону Геннадий Морозов отметил, что улучшение финансовых показателей обусловлено ростом экономики в Сибири и результативной деятельностью налоговых органов.

Морозов подчеркнул, что несмотря на сложные условия, связанные с активным поиском бизнес-партнеров, перенаправлением товарных потоков и перестройкой логистических цепочек, Новосибирская область смогла обеспечить увеличение поступлений в бюджеты различных уровней. Основными отраслями, способствующими формированию бюджета, оказались обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля. Эти секторы уже внесли в областной бюджет более 132 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на месте банка «Открытие» на Кирова построят 103-метровую высотку.