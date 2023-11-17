В Новосибирске на месте банка «Открытие» на Кирова построят 103-метровую высотку

В Новосибирске на улице Кирова, 44, рядом со станцией метро «Октябрьская», появится новый высотный жилой комплекс с гостиницей.

Проект показали президиуму градостроительного совета мэрии 17 ноября. В настоящее время на этом месте стоит трехэтажное здание с офисом банка «Открытие». Жилой комплекс будет включать в себя гостиницу на 16 этажей.

Представитель компании «Дом-Строй» Станислав Сергеев сообщил, что внутри жилого комплекса планируют создать закрытую территорию без автомобилей. По его словам, вдоль улицы Маковского может появиться пешеходная зона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область идет на абсолютный рекорд по вводу жилья.