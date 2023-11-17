В Новосибирске грузовик раздавил мужчину у пешеходного перехода

В Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Водитель грузовика Shacman сбил пешехода на улице Аэропорт. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода на запрещенный сигнал светофора.

«В 19:30 водитель, управляя автомобилем Shacman, двигался со стороны ул. Красный проспект, в сторону ул. Аэропорт, и у дома №51 по ул. Аэропорт совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора», — сообщает ГИБДД.

Пешеход скончался от полученных травм. На месте происшествия работает наряд ДПС для выяснения обстоятельств случившегося.

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