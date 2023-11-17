В Новосибирске исполнили концертную программу «Многонациональный Донбасс»

Концерты под названием «Многонациональный Донбасс» проходят в Новосибирске.

Творческий коллектив знакомит новосибирцев с культурой родного края, в котором проживают представители почти 100 народностей. Гастроли ансамбля проходят в рамках федеральной программы «Мы – Россия».

После выступления артисты обменялись подарками, среди которых много региональных сувениров.

В рамках концертной программы зрителям представили лучшие вокальные номера и хореографические образы из разных культур.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты.