сегодня
17 ноября, 05:50
пробки
0/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня
17 ноября, 05:50
пробки
0/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня 04:00
общество культура

В Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты

Фото: скриншот из видео

Их стоимость варьировалась от 2 до 7,5 тысяч рублей.

В Новосибирске на два предстоящих концерта исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) полностью распродали билеты.

Первое выступление запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, а второй концерт пройдет на следующий день в Доме ученых в Академгородке. Несмотря на то, что до мероприятий остается еще месяц, поклонники артиста выкупили все билеты.

Билеты стоили от 2 до 7,5 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лауреатом премии «Человек года» стала преподаватель НГУ.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в