В Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты

Их стоимость варьировалась от 2 до 7,5 тысяч рублей.

В Новосибирске на два предстоящих концерта исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) полностью распродали билеты.

Первое выступление запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, а второй концерт пройдет на следующий день в Доме ученых в Академгородке. Несмотря на то, что до мероприятий остается еще месяц, поклонники артиста выкупили все билеты.

Билеты стоили от 2 до 7,5 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лауреатом премии «Человек года» стала преподаватель НГУ.