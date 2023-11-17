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общество

В Новосибирске мосты оборудуют видеокамерами и сигнализациями

Фото: freepik

Мосты в Новосибирске оборудуют видеокамерами и сигнализациями.

Новосибирские мосты оборудуют системами транспортной безопасности. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Данная установка необходима для защищённости ключевых объектов транспортной инфраструктуры от незаконных проникновений. Создание общей системы защиты позволит фиксировать перемещения людей и транспорта, а также оперативно реагировать на противоправные действия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске компанией «Сибирская концессионная компания» было приостановлено строительство четвёртого моста через реку Обь из-за проблем, которые связаны с выполнением обязательств со стороны правительства.

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Валерия Митрохина
Журналист

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