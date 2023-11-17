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общество

В Новосибирске на видео сняли трапезу белого медведя Кая

Фото: скриншот видео

Если и есть завтрак, то только на свежем воздухе, как медведь Кай в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило белый медведь по имени Кай позавтракал на улице.

На видео медведя засняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова. Можно заметить, как Кай лежит у бассейна и с наслаждением уплетает свежую рыбу с морковью.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирском зоопарке показали подросших котят манула. На видео запечатлел разгуливающих котят постоянный посетитель зоопарка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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