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общество

В Новосибирском зоопарке показали подросших котят манула

Фото: скриншот видео

Манулы из зоопарка уже подросли.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило подросли котята манула Евы.

На видео запечатлел разгуливающих котят постоянный посетитель зоопарка. По внешнему виду манул видно, что они набрали достаточную массу и готовы пережить ближайшие морозы.

Ранее Сиб.фм показывал, как сибирские рыси греют друг друга в холодное время года в Новосибирске. постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Анна Новикова запечатлела на видео, как сибирские рыси Лекс и Бусинка с любовью и трепетом вылизывали друг другу шерсть. Хищники больше 10 минут простояли в одном положении, периодически поглядывая ей в камеру.

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Валерия Митрохина
Журналист

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