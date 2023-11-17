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вчера 23:55
проиcшествия

Очевидцы сообщили о гибели двух детей в ДТП на Выборной в Новосибирске

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на Выборной сбили несколько человек. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По информации телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», сбили двух детей. Подписчики канала пишут, что оба погибли. Подтверждения это информации нет.

Телеграм-канал АСТ-54 также написал об этом происшествии. Однако, по информации канала, погиб один человек.

Стоит отметить, что официальной информации о происшествии нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске грузовик раздавил мужчину у пешеходного перехода.

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Игорь Кириченко
Журналист

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