В Новосибирске определили пять площадок празднования Нового года

Традиционно будет задействован Первомайский сквер.

Оргкомитет Новосибирска утвердил концепцию проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ.

Праздник называется «В Сибири – снег!». Празднование организуют на пяти основных площадках: Первомайском сквере, Театральном сквере, Центральном парке культуры и отдыха, улице Ленина и парке "Арена".

Мэр Локоть отметил, что Первомайский сквер вновь используют для установки световых конструкций. Также на месте летнего фонтана уже ведется монтаж.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты.