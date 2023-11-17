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общество проиcшествия

В Новосибирске пациентка извинилась перед фельдшером за клевету

Фото: соцсети

Жительница Новосибирска извинилась перед фельдшером после обвинений о неадекватном состоянии.

Жительница Новосибирска извинилась перед фельдшером после того, как обвинила его в неадекватности.

«Хочу принести искренние извинения фельдшеру за мой постыдный пост. Извините, пожалуйста, очень стыдно за свой поступок. Выставила вас в некрасивом свете», — обратилась к Александру Мария в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

Напомним, Мария обвинила фельдшера в неадекватности, когда он приехал на вызов к её дочери. Она выложила ролик в соцсети.

Сам же Александр объяснил корреспонденту Сиб.фм, что в тот вечер был просто уставшим из-за смены, а закрывал глаза из-за физической особенности.

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Дамир Трубников

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