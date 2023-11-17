В Новосибирске ритейлеры поспорили на коньяк за 400 тысяч из-за успеха «Чижика» в Сибири

В Новосибирске прошла встреча топ-менеджеров торговых сетей из городов Сибири.

Одним из основных обсуждаемых вопросов стал приход в город сети дискаунтеров «Чижик», принадлежащий группе Х5. Эксперты отметили, что подобный формат магазинов может вызвать изменения в розничной торговле.

Глава компании «Красный яр» Михаил Климович отметил, что, несмотря на относительную легкость открытия дискаунтеров, покупатели предпочитают «обычные» супермаркеты.

Гендиректор управляющей компании «Х5 Group Восточная Сибирь» Ярослав Шиллер утверждает, что ключевым признаком дискаунтера является не только низкая цена, но и глубина ассортимента, обеспечивающая «количество ответов на потребность». Он сравнил этот формат с магазинами дискаунтеров в Европе.

Однако глава сетей «Низкоцен» и «Победа» Виктор Шкуренко утверждает, что подобный формат уже давно существует в Сибири и привел в пример красноярскую сеть «Светофор». Он предложил пари Шиллеру. Шкуренко говорит, что «Светофор» останется успешным даже после прихода «Чижика». Основатель сети «Аникс» Юрий Никитин считает, что психология покупателей в Сибири отличается от европейской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска прокомментировала повышение стоимости проезда в маршрутках.