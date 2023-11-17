В Новосибирске школьницы собирают подарки для бездомных собак к Новому году

В Новосибирске две ученицы пятого класса школы №211 решили провести благотворительную акцию в помощь бездомным животным. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Милана и ее одноклассница собирают подарки от жителей города, чтобы доставить их в приюты к наступающему Новому году. Девочки любят животных. На добрый поступок девочек вдохновила нехватка внимания и заботы в приютах.

Милана говорит, что у животных, оставшихся без теплого дома и заботливых хозяев, недостаток человеческой заботы. Девочки обзвонили несколько приютов, чтобы узнать, в чем нуждаются животные. Они узнали, что нужны корм, лакомства и игрушки.

Школьницы приглашают всех неравнодушных жителей присоединиться к акции. Принести подарки можно в офис медиакомпании СибФМ Group по адресу Кавалерийская, 2. Принимать подарки будут до 25 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске определили пять площадок празднования Нового года.