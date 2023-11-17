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проиcшествия

В Новосибирске суд рассмотрит избиение мужчины самокатом

Фото: Pexels.com

Известно, что между мужчинами произошел конфликт в ходе разговора.

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело на Алексея Б. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Инцидент произошел возле подъезда жилого дома.

16 октября прошлого года между Алексеем и потерпевшим произошел конфликт. Обвиняемый ударил пострадавшего самокатом в область левой ушной раковины. По итогу, потерпевший получил тяжелую травму.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дело о гибели ребёнка в канализационной трубе под Новосибирском дошло до суда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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