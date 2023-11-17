В Новосибирской области ожидается аномально тёплая погода

К Новосибирску приближается тёплая для ноября погода.

По данным синоптиков первая декада ноября была даже ниже нормы на 1,1 градуса в Новосибирске.

Как отмечают эксперты «Яндекс.Погоды», в выходные дни, 18 и 19 ноября, будет температура от +7 до +9 градусов тепла.

Уже с 20 ноября наступит небольшое похолодание от -7 градусов до -10. А следом ожидается новая волна тепла.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на Новосибирск вновь обрушится двухдневная магнитная буря. В среду, 22 ноября, в Новосибирске ожидается слабая магнитная буря, на следующий день её активность спадёт полностью. Но уже 24 ноября начнется буря, которая продержится два дня.