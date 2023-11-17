В Новосибирской области пекарни начинают производство хлеба для спортсменов

В Новосибирской области пекарни собираются производить специальный хлеб для спортсменов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По его словам, за прошедший год хлебопекарные предприятия получили дополнительные средства в размере 133 миллиона рублей из областного бюджета. Планируется расширить ассортимент хлебобулочных изделий для диетического и профилактического питания.

Новые производственные линии позволят внедрить в хлеб микронутриенты. Также планируется выпуск безглютенового хлеба, предназначенного для спортивного питания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава Совета отцов поддержал закон о запрете в школах смартфонов.