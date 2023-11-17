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общество проиcшествия

В Новосибирском районе семья отравилась угарным газом

Фото: Сиб.фм

Семья отравилась угарным газом в Новосибирском районе.

По данным МЧС по Новосибирской области, 15 ноября в Барабинском районе четверо человек отравились угарным газом из-за закрытой заслонки.

Сотрудники сообщили, что хозяин дома растопил печь, подумав, что угли разгорелись и закрыл заслонку. После чего мужчина покинул дом, в котором остались жена, дети и сестра мужчины. Позже они почувствовали слабость и незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Медработники установили, что ухудшение состояние было вызвано отравлением угарным газом.

В ГУ МЧС напомнили, что важно всегда оставлять печную заслонку приоткрытой, за три часа до сна заканчивать отопительные мероприятия. Также следует тщательно следить за состоянием печного оборудования, устранять трещины в кладке и чистить заблаговременно дымоход.

Напомним, что массовое отравление произошло в кадетской школе-интернате.

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Валерия Митрохина
Журналист

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