В России изменится средний размер досрочной пенсии в 2024 году

Теперь выплата будет составлять 19,6 тысяч рублей.

В 2024 году размер досрочной пенсионной выплаты безработным россиянам увеличится до 19,6 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Отмечается, что данная выплата назначается тем гражданам, кто официально признан безработным за пару лет до выхода на пенсию. При этом увольнение должно произойти не по собственному желанию, а в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Согласно бюджету Социального фонда России, в следующем году средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит 23,5 тысяч, что на 20% больше преждевременных начислений.

Напомним, в СФР предупредили пенсионеров о риске потерять средства.