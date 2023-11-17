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общество

В селе под Новосибирском открыли амбулаторию на 150 посещений за смену

Фото: freepik

Амбулаторию на 150 посещений за смену открыли в селе под Новосибирской областью.

Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что в селе Новолуговое Новосибирской области строители сдали новую амбулаторию — она рассчитана на 150 посещений в смену.

Как сообщил главврач Кольцовской больницы Сергей Монагаров, сейчас сотрудники уже подключают оргтехнику и настраивают рабочие места специалистов. Также он добавил, что в здании готово взрослое и детское отделения и стоматологический кабинет с лабораторией.

Напомним, что в институтах новосибирского Академгородка открыли новые лаборатории ПИШ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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