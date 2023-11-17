Жительница Читы получила серьезный перелом из-за ледяного катка на пешеходном переходе

Причем жалобы от местных жителей на нечищеные дороги поступают каждую неделю.

Жительница Читы Наталья получила серьезную травму из-за падения на пешеходном переходе, который был покрыт слоем льда. Причем на начало ноября травмы из-за гололеда получили уже 11 человек. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Прекрасные люди прохожие Дмитрий, Евгений и отец троих детей, остановились, достали одеяла, привезли кофе, наложили самодеятельный лангет, ждали скорую помощь, хотя тоже мерзли, и помогали всем, кто переходил дорогу в этот промежуток времени. И сотрудники скорой помощи так аккуратно затаскивали в машину», — рассказала пострадавшая женщина.

В свою очередь заместитель начальника контрольной инспекции администрации городского округа «Город Чита» Вадим Завора заявил, что зона ответственности за каждую такую территорию лежит на собственнике. Но, к сожалению, выполняют свои задачи далеко не все. Поэтому жалобы поступают практически каждую неделю. Такой вопрос нужно решать только сообща, держа в голове здоровье и безопасность читинцев, добавил он.

Напомним, в Новосибирске пенсионерка отсудила 300 тысяч за перелом ноги на скользком тротуаре.