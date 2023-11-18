6 пассажирам не хватило места в самолете из Новосибирска

В самолете, который летел из Новосибирска, 6 пассажирам не хватило места

Сегодня, 18 ноября, жительница Тюмени возвращалась домой из Красноярска. В аэропорту ей сообщили, что с билетом все хорошо, но по прилете в Новосибирск необходимо быстро регистрироваться на следующий рейс.

По прибытии в Толмачево ей сказали, что, вероятнее всего, она не вернется этим рейсом в Тюмень. Ей могут выдать билет, как и другим 6 пассажирам, но он будет без посадочного места. Это произошло из-за электронного сбоя в системе.

После чего девушка подошла к представителю авиакомпании, но он не смог ей помочь.

В итоге жительнице Тюмени выдали билет на рейс в 21:50, а также карту на три тысячи на любые покупки, и извинились.

Напомним, что расследование посадки самолета в поле под Новосибирском продолжится.