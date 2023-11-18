Боец СВО Андрей Алтынников скончался в больнице Новосибирской области

Андрей Алтынников, участник специальной военной операции, скончался в больнице Новосибирской области

43-летний Андрей Алтынников, уроженец Баганского района в Новосибирской области, осенью прошлого года был мобилизован в зону проведения СВО.

Мужчина был командиром отделения в специально-разведывательном подразделении «Шторм» и за безупречную службу был награжден медалью «Участник специальной военной операции».

Летом Андрей получил тяжелое ранение, из-за которого до сентября пробыл в военном госпитале Екатеринбурга. Перед тем как вернуться на службу, мужчина ненадолго приехал домой.

15 ноября он скончался в реанимационном отделении Купинской районной больницы. Похоронили бойца в селе Баган — малая родина Андрея Алтынникова.

Напомним, что ранее в Новосибирске простились с погибшим на СВО Александром Соколовым.