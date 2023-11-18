сегодня
18 ноября, 17:37
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
18 ноября, 17:37
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 15:27
общество

МЧС Новосибирской области предупреждает о надвигающемся шторме

Фото: freepik

На Новосибирскую область надвигается сильный шторм.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает всех горожан о сильном штормовом ветре, который надвигается на регион в воскресенье 19 ноября.

Как сообщает Западно-сибирское УГМС, в Новосибирской области утром и днём 19 ноября ожидаются мокрый снег, гололёд и усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 19 ноября возможно возбуждение магнитосферы Земли.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в