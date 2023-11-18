МЧС Новосибирской области предупреждает о надвигающемся шторме

На Новосибирскую область надвигается сильный шторм.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает всех горожан о сильном штормовом ветре, который надвигается на регион в воскресенье 19 ноября.

Как сообщает Западно-сибирское УГМС, в Новосибирской области утром и днём 19 ноября ожидаются мокрый снег, гололёд и усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 19 ноября возможно возбуждение магнитосферы Земли.