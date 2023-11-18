Мэр Бердска Бурдин заявил, что с фейкового аккаунта начали писать мошенники от его имени

В Новосибирской области мэр Бердска Роман Бурдин предупредил об обмане со стороны мошенников, использующих его имя через фейковый Телеграм-канал.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он призвал граждан быть бдительными и не реагировать на сообщения, приходящие из фейковых аккаунтов.

Мэр также призвал передавать информацию о подобных случаях представителям администрации города и продемонстрировал несколько скриншотов фейковых аккаунтов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обеспечили рост поступлений в бюджет региона.