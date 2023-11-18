сегодня
18 ноября, 06:47
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
18 ноября, 06:47
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 05:00
общество

Мэр Бердска Бурдин заявил, что с фейкового аккаунта начали писать мошенники от его имени

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области мэр Бердска Роман Бурдин предупредил об обмане со стороны мошенников, использующих его имя через фейковый Телеграм-канал.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он призвал граждан быть бдительными и не реагировать на сообщения, приходящие из фейковых аккаунтов.

Мэр также призвал передавать информацию о подобных случаях представителям администрации города и продемонстрировал несколько скриншотов фейковых аккаунтов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обеспечили рост поступлений в бюджет региона.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в