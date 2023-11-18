Мэрия Новосибирска прокомментировала повышение стоимости проезда в маршрутках города

В середине ноября в Новосибирске произошло резкое повышение тарифов на проезд в нескольких маршрутках. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Заметно увеличилась стоимость проезда в маршрутке №30а. Там билет подорожал на 10 рублей. По информации департамента транспорта мэрии Новосибирска, повышение тарифов в маршрутке не согласовали с мэрией. Однако действия перевозчика не нарушают закон. В частных маршрутных такси перевозчик не обязан согласовывать размер и частоту повышения стоимости проезда.

Перевозчик самостоятельно устанавливает тарифы на перевозки без согласования с госорганами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава Совета отцов поддержал закон о запрете в школах смартфонов.