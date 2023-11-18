Неизвестные подожгли дверь военкомата в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска вечером подожгли двери военкомата.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», в Новосибирске неизвестные устроили поджог в здании призывного пункта отдела военного комиссариата по Дзержинскому, Калининскому районам. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

«Явного задымления я не вижу, но запах горелого в воздухе есть», — рассказала жительница дома для Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске ночью на Толмачёвском шоссе, 44, загорелись склады. Прибывшие на место ЧП пожарные, отметили, что открытое горение было замечено на территории металлобазы.