В Новосибирске ночью загорелись склады

На Толмачёвском шоссе произошло возгорание складов.

По данным Telegram-канала «ACT-54 Black», в Новосибирске ночью на Толмачёвском шоссе, 44, загорелись склады.

Прибывшие на место ЧП пожарные, отметили, что открытое горение было замечено на территории металлобазы.

«На территории металлобазы режут старую технику, обгорает обшивка салонов различной техники. Разрешение и лицензия имеются. Вызов не подтвердился», — сообщила служба МЧС по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске из-за пожара обрушилась кровля жилого дома. Площадь пожара составила около 55 квадратных метров. Один из жильцов получил незначительные ожоги рук и шеи, но от госпитализации отказался.