От 30 до 1500 рублей: Сколько стоят новогодние игрушки в Новосибирске

В ноябре в магазинах Новосибирска появились новогодние украшения — их стоимость варьируются от 30 до 1500 рублей

Новосибирские магазины начали заполняться новогодними игрушками за полтора месяца до праздника, и везде цена на украшения разная.

В основном на стоимость влияет качество материала и внешний вид игрушки. В одном из магазинов города можно найти новогодние шары за 10 рублей, но к выбору необходимо подходить тщательно, так как не все игрушки целы.

Елочные венки в среднем стоят от 699 до 1299 рублей, маленькие елочки — от 1200.

Самая дешевая мишура стоимостью в 49 рублей продается в «Ленте», а «дождик» там стоит 29 рублей.

Новогодний шарик за 59 рублей можно купить в магазине «Окей», а венки для интерьера минимум за 599 рублей.

Одним из самых дорогих магазинов для подготовки к Новому году является Kuchenland Home: цена на новогодние шары начинается от 399 рублей, снеговик — от 299 рублей, а «дождик» — от 199.

Напомним, что в Новосибирске к Новому году откроют 50 катков.