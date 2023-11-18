Появились подробности, кто поджёг военкомат в Новосибирске

Пенсионерка решила отомстить мошенникам и подожгла военкомат.

Как сообщает Telegram-канал «Mash Siberia», старушка Нина Григорьевна попыталась сжечь военкомат в Новосибирске. Она думала, там сидят те, кто отобрал у неё квартиру.

Ранее старушка попалась на мошенников, отписала им жильё. Но когда осознала это, то было уже поздно. Тогда Нине Григорьевне подсказали, что преступников нужно искать в военкомате.

Для того чтобы отомстить, пенсионерка самостоятельно сделала коктейль Молотова и кинула на входе в здание.

По данным канала, сейчас пожилую поджигательницу задержали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Дзержинском районе Новосибирска вечером подожгли двери военкомата.