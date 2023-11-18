Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца женщины в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли женщине снять кольцо с распухшего пальца.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте», утром 18 ноября 44-летняя жительница Новосибирска не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца и обратилась за помощью к спасателям.

«У нее сильно отек палец, поэтому любая попытка причиняла ей боль», — сообщили в службе МАСС.

Для того, чтобы избавиться от украшения, спасателям пришлось его «перекусить» специальными инструментами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине. Причиной стала блокировка дверей.